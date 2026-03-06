「今日好き」秋山みづき、18歳誕生日に幼少期ショット大量公開「面影あって可愛すぎ」「リアル天使」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた秋山みづきが3月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開した。
【写真】「今日好き」出身18歳美女「面影あって可愛すぎる」あどけない幼少期の姿
秋山は「昨日、18歳になりました」とつづり、18歳の誕生日を報告。「お祝いしてくれた家族、お友達、ファンの方々、本当にありがとうございます 優しい皆さんに恵まれていて本当に幸せです」と感謝の言葉とともに、手でハートを作っているショット、浴衣ショット、赤ちゃん時代のショットなど多数の幼少期の写真を投稿している。
また「これからも私らしく、全力で頑張ります」と、これからの抱負でコメントを締めくくった。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「面影あって可愛すぎる」「リアル天使」「成長が尊い」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
