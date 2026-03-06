“モノノフ”ドランクドラゴン塚地武雅、ももクロ佐々木彩夏の結婚祝福「衝撃は受けましたが…」メッセージに共感の声続々
【モデルプレス＝2026/03/06】お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。ももいろクローバーZの佐々木彩夏の結婚を祝福した。
【写真】結婚を発表したももクロ最年少29歳
かねてからももいろクローバーZのファン・通称“モノノフ”と知られる塚地。同日に佐々木がInstagramで結婚を発表したのを受け「うわぁ！ウソッ？！と…衝撃は受けましたが、 フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、 ＃佐々木彩夏 さん！＃あーりん！ 結婚おめでとうございます！」と祝福のメッセージを投稿した。
塚地は「＃ももクロ のアイドル、最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い」と思いを馳せ「＃モノノフ になったのは15年くらい前、 初々しくも軽やかに踊る最年少のドルドルしてた子が、いまやプロとして力強い圧巻のパフォーマンスを我々に見せてくれている…ずっーと見てきてるから普通に思ってたけど、改めて考えるとアイドルとして長い年月、スキル面もメンタル面も精進してきたんやな〜と。更には自分のモノノフとしての歴史も改めて感じたり…」とコメント。ずっと見守ってきた佐々木の結婚に「いやぁ〜めでたい！ 末永くお幸せに！」と喜びをあらわにしていた。
ファンからは「オタクの鑑」「塚地さんの愛が伝わる」「あーりんも嬉しいだろうな」「同じ気持ちです」「モノノフの気持ちを代弁してくれてありがとう」など、共感の声が相次いで寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚を発表したももクロ最年少29歳
◆塚地武雅、ももクロ佐々木彩夏の結婚祝福
かねてからももいろクローバーZのファン・通称“モノノフ”と知られる塚地。同日に佐々木がInstagramで結婚を発表したのを受け「うわぁ！ウソッ？！と…衝撃は受けましたが、 フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、 ＃佐々木彩夏 さん！＃あーりん！ 結婚おめでとうございます！」と祝福のメッセージを投稿した。
◆塚地武雅の投稿に反響
ファンからは「オタクの鑑」「塚地さんの愛が伝わる」「あーりんも嬉しいだろうな」「同じ気持ちです」「モノノフの気持ちを代弁してくれてありがとう」など、共感の声が相次いで寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】