“モノノフ”ドランクドラゴン塚地武雅、ももクロ佐々木彩夏の結婚祝福「衝撃は受けましたが…」メッセージに共感の声続々

“モノノフ”ドランクドラゴン塚地武雅、ももクロ佐々木彩夏の結婚祝福「衝撃は受けましたが…」メッセージに共感の声続々