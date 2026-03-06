元NHK中川安奈アナ、フリル付きミニスカゴルフウェア姿に熱視線「スタイル抜群」「一緒にラウンドしたい」
【モデルプレス＝2026/03/06】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが3月5日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露し、話題となっている。
【写真】32歳元NHK美人アナ「スタイル抜群」ミニスカゴルフウェア着こなしプレーする姿
中川は「えんじょいゴルフ 楽しすぎるメンバーと なんかずっと笑ってた」とつづり、ゴルフコースでゴルフクラブを手にした姿や、プレーしている動画を投稿。トップスとフリル付きミニスカートのゴルフウェアに、黒いハイソックスとゴルフシューズを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つ姿を披露している。また「ゴルフウェアはおにゅーでした（たまには自撮りも）」と記し、鏡越しの自撮りショットも披露している。
この投稿に「白のゴルフウェア似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「一緒にラウンドしたい」「楽しそうで最高」「爽やかで素敵」「ゴルフが楽しくなる季節ですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、ミニスカートのゴルフウェア公開
◆中川安奈のミニスカート姿が話題
