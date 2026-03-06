第98回選抜高等学校野球大会の組み合わせが決定しました。

開幕戦は、16年ぶりに選抜出場となる帝京(東京)と昨夏の甲子園王者・沖縄尚学(沖縄)の対戦が決定。

第2試合は、ベスト8まで勝ち上がった2024年以来となる2年ぶり3回目のセンバツ出場を迎える阿南光(徳島)と、今大会全校で最多の33回目出場記録を持つ中京大中京(愛知)による対戦となりました。

さらに、第3試合では、プロ20年目を迎えた巨人・坂本勇人選手の母校である八戸学院光星(青森)が出場。対戦相手は、昨年のドラフトで巨人から1位指名を受けた竹丸和幸投手の母校・崇徳(広島)と対戦します。大会1日目から注目のカードが出そろいました。

21世紀枠で75年ぶり2回目の出場の長崎西(長崎)は近畿ベスト4の記録を持つ滋賀学園(滋賀)と2日目の第1試合で対戦。同じく21世紀枠の高知農は選抜初出場。高知農は昨秋の北信越大会で準優勝した日本文理(新潟)と3日目の第2試合で対戦し、どちらとも実力校に挑みます。

大会は3月19日に開幕し、13日間(雨天順延)の日程で行われます。

▽大会日程

〈1日目〉

帝京(東京)vs沖縄尚学(沖縄)

阿南光(徳島)vs中京大中京(愛知)

八戸学院光星(青森)vs崇徳(広島)

〈2日目〉

滋賀学園(滋賀)vs長崎西(長崎・21世紀枠)

横浜(神奈川)vs神村学園(鹿児島)

花巻東(岩手)vs智弁学園(奈良)

〈3日目〉

東洋大姫路(兵庫)vs花咲徳栄(埼玉)

高知農(高知・21世紀枠)vs日本文理(新潟)

北照(北海道)vs専大松戸(千葉)

〈4日目〉

神戸国際大付(兵庫)vs九州国際大付(福岡)

近江(滋賀)vs大垣日大(岐阜)

山梨学院(山梨)vs長崎日大(長崎)

〈5日目〉

東北(宮城)vs帝京長岡(新潟)

高川学園(山口)vs英明(香川)

三重(三重)vs佐野日大(栃木)

〈6日目〉熊本工(熊本)vs大阪桐蔭(大阪)