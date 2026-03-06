華やかなイメージで、かつては勝ち組ともいわれた「駐在妻」。しかし共働き世帯が多くなった今、約7割の駐在妻・夫が配偶者の赴任に伴い仕事を辞めている現実も明らかになった。キャリアに悩む人たちを支援できないか？仕事のブランクを“ブランクにしない”支援が中国で始まっている。

■夫の海外赴任で2度の退職「アイデンティティーがなくなった」

中国・北京に暮らす牧野さん（36）。2024年7月に夫の海外赴任に同行し、現在は1歳9か月の息子を育てている。夫の中国赴任に同行するため、日本で働いていた大手出版社を退職。実は、牧野さんにとってこれは初めての退職ではなかった。

2019年には、夫の1回目の海外赴任で、新卒から計7年間勤めた百貨店を退職。当時の会社に休職制度はなく、その後、同期たちがマネジャーなどにステップアップしていく姿を見て、海外の地でふと思った。「自分のアイデンティティーがなくなってしまった」不安と虚無感を抱くこともあったという。

調査によると、配偶者の海外赴任に同行したことをきっかけに退職したという人は約7割に上るという（一般社団法人キャリアコネクト調べ）。共働きや女性活躍が浸透した現代でも、仕事を辞めている実態がわかった。

■「ビジネス感覚を失いたくない」2度目の退職で芽生えた「意識の変化」

夫の海外赴任に伴う2度目の退職で、牧野さんの考え方には変化が…。仕事を離れても、働いていた時の「ビジネス感覚を失いたくない」という思いだ。

そこで始めたのは、2つの取り組み。1つ目は、女性のキャリア支援をテーマとした記事の執筆。2つ目は、MBAコースのオンライン受講だ。

海外生活の中であいた時間をあてている。記事は、キャリア支援団体のボランティアスタッフとして、在宅にてオンラインのインタビュー取材や原稿執筆を行う。また、団体の他のスタッフのマネジメントを通して、仕事をしていた時の感覚を忘れないようにしている。またMBAの受講は、日本に帰った後にマーケティングの仕事で生かしたいと考えている。牧野さんが変わったきっかけ…それは、ある女性との出会いにあった。

■悩める駐在妻のキャリア支援に立ち上がった“現・駐在妻”

同じく北京に住む関さん（38）。彼女も2022年に夫の海外赴任を機に、10年間勤めた大手の再就職支援会社を退職。

しかし、中国で暮らすうちに自分と似た境遇の人が多いと気づく。「一人一人が納得できるキャリア選択をしてほしい」そう思い立ち、駐在妻たちのキャリア支援を行うボランティアグループに参加。その後、外国にいながら一般社団法人化して「キャリアコネクト」を設立。

関さんと同じ駐在妻を中心に、現在は約50人のボランティアが集まり、セミナーやSNSの情報発信を通して、女性のキャリア支援を行っている。

■かつては海外同行でキャリアを諦めていた女性“新しい支援”

今月、中国・北京の日系企業に集まったおよそ30人の日本人。夫の海外赴任に同行した妻たちだ。開催されたのは、海外におけるビジネス戦略や今、必要とされている人材について学ぶセミナー。日本に帰国した際の再就職をサポートしようという目的だ。

◇

20代女性・営業職を退職「夫を支えつつ、中国語や英語など自分のスキルを向上していて、日本に帰った際に生かしたい。夫の会社以外の話を聞けることはないので貴重な機会」

40代女性・同行で2度退職「来た当初はどうやって時間を充実させたらいいかと不安に思うことも。普段はかかわらない世界の話が聞けて、勉強の機会になっている」

海外同行に伴うキャリアのブランクを“ブランクにさせない”というスローガンのもと、年間80にも及ぶセミナーや勉強会が行われている。

◇

またセミナーの開催には、もう1つの側面もある。関さんが立ち上げた団体のスタッフにとっては、セミナーの企画や運営を通して、日本で働いていた時の「仕事の感覚」を維持し、さらに高めようとしている。

一般社団法人キャリアコネクト・関小百合代表理事「海外に出て生活していることでポジティブになること、資産になることも多いと思う」「一人一人が納得したキャリア選択ができる社会にしたい」

かつては海外同行でキャリアを諦めていた女性。新しい支援が始まっている。