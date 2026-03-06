大橋ジムなどは６日、「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」を５月２日に東京ドームで開催すると発表した。

世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が世界ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（Ｍ．Ｔ）との防衛戦に臨む。ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）は世界ＷＢＣ同級３位の井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。

この日、井上兄弟と中谷、井岡らが東京都内で会見した。

観戦チケット先行先着販売概要も発表され、座席種の最高額（税込）はアリーナＳＲＳ席の３３万円。アリーナＲＳ席が２２万円、アリーナＳＳ席が１６万５０００円、アリーナＳ席は１１万円となった。ほかに内野指定席下段が５万５０００円、内野指定席上段は３万３０００円、外野指定席が２万２０００円、２階指定席は１万１０００円。

この日の発表会見はＮＴＴドコモ映像配信プラットフォーム「Ｌｅｍｉｎｏ」で中継されたが、会見後に司会者が６日午後６時からの先行先着販売の概要などについて告知がなされた。その際に「あらためましてチケットのご購入に関してお願いです。本日から行われます会員限定チケット先行販売などは、この試合を本当に見に行かれたい方々のために実施しております。営利目的でのチケット先行受付を固く禁止いたします。転売サイト等にてチケットの転売を発券した場合は、いかなる場合も即刻通報させていただき、個人の特定ができ次第厳正な対応をとらせていただきます。より充実した試合をお届けできますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と注意喚起とお願いがなされた。