ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

都内のホテルで開かれた会見に出席した井岡は、井上拓とガッチリ握手。「このような素晴らしい興行で、井上拓真選手に挑戦させてもらうことに感謝しています。この階級でチャンピオンに返り咲いて5階級制覇を成し遂げたいと思っています」とコメントした。対井上拓真について問われると「全体的に技術の高い選手なので、彼を攻略するのは凄く高い壁だと思っているんですけど、次の試合までに成長、進化を求めて、自分ができることを最大限に努力して、次の試合を迎えたいと思っています」と抱負を述べた。

バンタム級に上げて「自分にまだ伸びしろがあると感じますし、2戦目でこのチャンスをいただけて、前回の試合からこの舞台をイメージしてまっすぐ進んできたので、残りの期間、自分ができることをトレーニングして、この階級でチャンピオンになって強い姿を見せたい」という。井上拓に勝てば、4月11日に挑戦者決定戦を行う那須川天心（帝拳）―フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）の勝者が指名挑戦者となるが、「スーパーフライ級の時期にエストラダ選手と戦うことを熱望というか、戦いたい気持ちが強かったので、彼が勝ってバンタム級で戦いが実現すればそれはそれで面白いんじゃないか」とエストラダの勝利を希望した。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）