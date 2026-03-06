『TGC』岩瀬洋志、杢代和人、WATWING高橋颯＆福澤希空、SOTA HANAMURAら出演決定
14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、ゲストとして岩瀬洋志、杢代和人、WATWINGの高橋颯＆福澤希空、石川愛大、さらにメインアーティストとしてDa-iCEのボーカル兼パフォーマー・SOTA HANAMURAの出演が決定した。
【写真】花村想太も！TGC追加出演者が解禁
岩瀬は「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期 NEXT部門」で1位を獲得。2位の杢代とともに若手注目俳優として人気を集める。さらに、ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGから高橋と福澤が登場し、イベントに華を添える。
ソロアーティストとしてはTGC初出演となる花村は、作詞を手がけた「CITRUS」で第63回日本レコード大賞を受賞し、2026年2月には初のソロ楽曲「Me.exe」をリリース。6月には初アルバムを皮切りにライブツアーを予定している。
さらに、映画『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランド・ecmile.によるスペシャルコラボレーションも実施。製作過程で生まれる端材を活用したサステナブルな1着を制作し、TGCのランウェイで披露する。
イベントテーマは「OUR CANVAS」。チケットは完売しており、当日の模様はABEMAで生中継される予定となっている。
●『TGC2026S/S』出演者一覧 ※50音順（3月6日時点）
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、他
【ゲスト】
石川愛大、岩瀬洋志、黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、高橋颯（WATWING）、とうあ、豊田裕大、綱啓永、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、宮武颯（WILD BLUE）、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、杢代和人、山下幸輝（WILD BLUE）、他
【メインアーティスト】
EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ALPHA DRIVE ONE、MyM、SOTA HANAMURA
【オープニングアクト】
AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ、他
【MC】
EXIT、鷲見玲奈
【スタジオMC】
柏木由紀
