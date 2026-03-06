◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

都内のホテルで開かれた会見に出席した中谷は、井上尚とガッチリ握手。「1年前、井上尚弥選手から声をかけられてから無敗でしっかりこの場所にたどりつくことができたので、あとは世界王者になるだけと思っています。本当に最高の試合にしたいと思いますし、皆さんに見ていただけたらうれしく思います」とあいさつ。スーパーバンタム級転向2戦目となるが「年末の12月27日の試合でたくさん得るものが多かった。そこと向き合って自分自身凄く成長ができているので、5月2日にその姿をお見せするとともに、必ず世界チャンピオンになりたいと思います」と決意表明した。

スーパーバンタム級に転向し「アジャストしてきている感覚がある。あとは戦術をチームと話し合って、自分自身がどれだけ体現できるか楽しみにしながら仕上げていきたい」という。井上尚の弱点を問われると「活路を見出していくためのパンチだったりをチームと共有しているので、そこをしっかり体現できる体をつくっていくことが大事になると思っている。リング上でどう出てくるか、どういうリアクションを起こしてくるかは5月2日にしか分からないので、そこで対応できる自分自身をつくっていく」と返答。「井上選手は最強と言われているので、その最強とう名称をいただきたいと思っています。5月2日は僕のキャリアにとって一番大きい戦いになると思っているので、井上尚弥という男に勝利して必ず世界チャンピオンになりたい」と意気込んだ。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）