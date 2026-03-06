大橋ジムなどは６日、「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」を５月２日に東京ドームで開催すると発表した。

世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が世界ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（Ｍ．Ｔ）との防衛戦に臨む。ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）は世界ＷＢＣ同級３位の井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。

この日、井上兄弟と中谷、井岡らが東京都内で会見した。

尚弥は会見で「１年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いが１敗もしてはならないことも約束し、この日まで来ました。５月２日にこの２人が激突するという歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしいと思います」と話した。中谷は「井上選手から声を掛けられて無敗でしっかりこの場所にたどり着くことができた。あとは世界チャンピオンになるだけだと思っています。最高の試合にしたいと思いますので、皆さんに見ていただけたらうれしい」と話した。

試合はＮＴＴドコモ映像配信プラットフォーム「Ｌｅｍｉｎｏ」で生配信される。

観戦チケット先行先着販売概要も発表（詳細は「Ｌｅｍｉｎｏ」特設サイトから閲覧できるチケット申し込みページで）。最も高額な座席はアリーナＳＲＳ席で販売価格は税込３３万円で、２階指定席は同１万１０００円までの席種がある。