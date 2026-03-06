被害者は「肺損傷」や「鼻骨骨折」　姫路市のバーで２０代男性を棒で殴打、ナイフで刺すなどしたか　播磨エリアの「トクリュウ」のメンバーら７人逮捕　兵庫県警

去年１１月末に兵庫県姫路市のバーで、２０代男性を棒で殴ったりナイフで刺したりして重傷を負わせたとして、播磨エリアで活動する「トクリュウ」のメンバー７人が逮捕されました。



兵庫県警が３月６日までに殺人未遂の疑いで逮捕したのは、加西市の無職・細川颯馬容疑者（２５）ら、１８歳から２５歳の男７人です。



兵庫県警によると、細川容疑者らは去年１１月３０日午前６時半ごろ、姫路市魚町のバーで、そのバーを経営する男性（２５）の男性に対し、頭などを棒で複数回殴ったうえ、ナイフで背中あたりを突き刺すなどした疑いがもたれています。





男性は鼻骨が折れたり、右の肺が損傷したりするなど、全治３週間の重傷を負いました。細川容疑者らは現場から車で逃走。防犯カメラ映像などから細川容疑者らが浮上し、逮捕に至ったということです。県警は、７人の認否について明らかにしていません。県警によると、７人は播磨エリアで活動する匿名・流動型犯罪グループ＝「トクリュウ」に所属。細川容疑者がそのリーダー格で、今回の事件でも指示役だったとみられています。細川容疑者は男性と面識があったということで、県警は、グループと男性との間にトラブルがあったとみて調べています。