◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

都内のホテルで開かれた会見にめがね姿で出席した井上尚は、中谷とガッチリ握手。「この日を迎えられたことをうれしく思います。1年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いが無敗であること、1敗もしてはならないことを約束して、この日まで来ました。5月2日、この2人が激突する歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしい」とあいさつした。中谷の印象を問われると「12月のサウジアアラビアでの試合も見たが、あの試合、自分自身評価できる試合でもあるし、またひとつ中谷潤人というボクサーを強くした試合であると思う。5月2日まで気を引き締めていきたい」と話した。

戦い方について問われると「接近戦も距離を取った戦い方も全てを想定して準備します」と返答。今回、何を一番守らないといけないか、の時には「今回、守る気持ちは一切ありません。中谷潤人を倒すために5月2日、全力でぶつかります」とキッパリ。「ボクシングにとって歴史的な一日になると思いますけど、ボクのボクシング人生においては1つの通過点でしかない」と話しながらも、「皆さんが臨んでくれる試合は凄くモチベーションが上がる。5月2日は必ず格の違いを見せて勝ちたい」と言い切った。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）