プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。また尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

東京ドームでのボクシング興行は、尚弥―ルイス・ネリ（メキシコ）が行われた２０２４年５月６日以来２年ぶり４度目となる。

◆過去の東京ドームのボクシング興行

〈１〉こけら落とし １９８８年３月２１日、東京ドームのこけら落としとして、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者マイク・タイソン―元ＷＢＡ同級王者トニー・タッブス（ともに米国）戦が行われ、タイソンが２回２分５４秒ＴＫＯ勝ち。前座の日本ウエルター級タイトルマッチでは、吉野弘幸が王者・坂本孝雄に４回ＫＯ勝ちし王座獲得。吉野は９２年１２月に王座を返上するまで１４度の防衛を果たした。５万１０００人を動員。

〈２〉世紀の番狂わせ ９０年２月１１日、３団体統一王者タイソンが挑戦者ジェームス・ダグラス（ともに米国）と対戦。８回にタイソンがダウンを奪うも、１０回にダグラスが連打から強烈な左でタイソンからプロ初ダウンを奪い１分２３秒ＫＯ勝ち。ボクシング史上最大の番狂わせの一つとされる。前座では、デビュー２戦目の辰吉丈一郎がチャーチュード・エウアンサンパン（タイ）に２回ＫＯ勝ち。日本２階級制覇王者の高橋ナオトはノリー・ジョッキージム（タイ）に１０回判定負け。観衆は５万１６００人。

〈３〉日本人初メイン ２０２４年５月６日、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥がＷＢＣ世界スーパーバンタム級１位の指名挑戦者ルイス・ネリ（メキシコ）と対戦。東京ドームのプロボクシング興行は３４年２か月ぶりで、日本人ボクサーがメインイベントを務めるのは初。試合は初回に井上がプロキャリア初のダウンを奪われるも合計３度のダウンを奪い６回１分２２秒ＴＫＯ勝ち。ほか、ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ（武居由樹が王者ジェイソン・モロニーに判定勝ち）、ＷＢＡ世界同級タイトルマッチ（王者・井上拓真が石田匠に判定勝ち）、ＷＢＡ世界フライ級タイトルマッチ（王者・ユーリ阿久井政悟が桑原拓に判定勝ち）も行われ、４大世界戦興行となった。チケット最高額は２２万円。観衆は４万３０００人。