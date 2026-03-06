プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

◆過去の主な日本人同士の世界戦

▽１９６７年１２月１４日・小林弘―沼田義明（蔵前国技館）史上初の世界戦日本人対決。「雑草男」の異名を持つ小林が、「精密機械」世界スーパーフェザー級王者・沼田に挑戦し、１２回に右カウンターで１分５６秒ＫＯ勝ち。観衆は７０００人。

▽１９９４年１２月４日・辰吉丈一郎―薬師寺保栄（名古屋レインボーホール） ＷＢＣ世界バンタム級の王者・薬師寺と暫定王者・辰吉による王座統一戦。両者は試合前から舌戦を繰り広げ、試合は２―０の判定で薬師寺が勝利し、王座統一とともに３度目の防衛に成功した。テレビ視聴率は、薬師寺のお膝元の名古屋で５２・２％（関東地区は３９・４％）を記録した。

▽２０００年１０月１１日・畑山隆則―坂本博之（横浜アリーナ） ２階級制覇を達成したＷＢＡ世界ライト級王者・畑山の初防衛戦。「平成のＫＯキング」坂本にとっては４度目の世界挑戦だった。試合は１０回、畑山が右ストレートでダウンを奪い、ＫＯ勝利。坂本は４０戦目で初めてＫＯ負けを喫した。会場には１万６０００人が詰めかけた。

▽０７年１０月１１日・内藤大助―亀田大毅（有明アリーナ） ＷＢＣ世界フライ級王者・内藤の初防衛戦。試合前から両者は舌戦を繰り広げた。試合は序盤から内藤が圧倒。亀田大は劣勢のまま迎えた最終１２回、内藤を押し倒して減点１、直後に投げ落として減点２が科された。ジャッジの採点は、減点分も含めて最大１０点の大差がついた。亀田大はボクサーライセンス１年間停止処分を受けた。