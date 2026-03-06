６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）が出産。ドラマ公式Ｘでは撮影日の奇縁を明かしている。

この日の「ばけばけ」では、いよいよトキが出産。ヘブン（トミー・バストウ）はお百度参りをして妻と子の無事を祈っていた。

この願いが通じ、トキは無事に男の子を出産。ヘブンは感激し、改めて家族が増えた喜びを噛み締めた。だがここで問題となるのが戸籍。トキは日本人で、ヘブンは英国人。正木（日高由起刀）は、ヘブンは松野家の戸籍に入っていないことを確認すると「私は法律には詳しくないのですが、同じ戸籍に入らないと、先生とおトキさんとお子さん、家族にはなれないのではないかと」と指摘する…。

ドラマ公式Ｘによると「出産のシーンを撮影した日は、高石あかりさんの誕生日でした。『生まれた日にトキがママさんになって本当に嬉しい！』と感激されていました」と出産日は高石の誕生日だったという。

高石の誕生日は０２年１２月１９日。実はこの日は、このドラマの脚本を手がけたふじきみつ彦氏も誕生日だった。ヒロインと脚本家の誕生日に新しい命が誕生するというシーンが撮影され、ネットも「素敵過ぎない？」「高石さんもあの赤ちゃんのようにに元気に可愛らしくお生まれになったんでしょうね」「そうだったんですねぇ〜なんかいろいろご縁ですね」などの声が上がっていた。