¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û¡Ö¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤¬¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì - ÍÄ¤¤¥Ð¥Ë¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï3·î6Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤ò¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢³Æ¼ï¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÄ¤¤¤³¤í¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤ÎÁ´6Åùµé+¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¤Ï3·î6Æü¡£½ç¼¡¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢³Æ¼ï¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£1²ó770±ß¡£
¡ÚA¾Þ¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢Á´Ä¹Ìó140¡ß100cm¤ÎBIG¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¡ÚB¾Þ¡Û¤¯¤Ã¤Ä¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
Á´Ä¹Ìó8¡ß16Ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£Á´3¼ï
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤¯¤Ã¤Ä¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¡ÚC¾Þ¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ý¡¼¥Á
Á´Ä¹Ìó16¡ß13Ñ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ý¡¼¥Á¡£Á´3¼ï
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ý¡¼¥Á
¡ÚD¾Þ¡Û¤â¤³¤â¤³¥Á¥ã¡¼¥à
¤â¤³¤â¤³¤·¤¿¥Ð¥Ë¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¡£Á´Ä¹Ìó4.5¡ß6Ñ¤Ç¡¢Á´3¼ï(Áª¤Ù¤Ê¤¤)¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¤â¤³¤â¤³¥Á¥ã¡¼¥à
¡ÚE¾Þ¡Û»É½«´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»É繡¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£Á´Ä¹Ìó6.5cm¤Ç¡¢Á´6¼ï(Áª¤Ù¤Ê¤¤)¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×»É½«´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡ÚF¾Þ¡Û¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
Á´Ä¹Ìó25¡ß25Ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡£Á´6¼ï¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¡Ú¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¡Û¿²¤½¤Ù¤ê¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó20¡ß30¡ß30cm¤ÎÂç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸ ¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥ê¥È¥ë¡×¿²¤½¤Ù¤ê¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¤Ê¤ª¡¢¤¯¤¸·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥É¤«¤é±þÊç²ÄÇ½¤Ê¥À¥Ö¥ë¥é¥Ã¥¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢B¾Þ¤Î¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(B¾Þ)¡×Á´¼ï¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï4·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï10¸Ä¡£
