大食い女王・もえのあずき、貴重な「可愛くて大食いできるお洋服」ミニワンピ姿公開に反響続々
【モデルプレス＝2026/03/06】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが3月5日、自身のInstagramを更新。ピンク色のミニワンピースを公開し、話題となっている。
【写真】38歳大食い女王「ぴんくこーで最強」“大食いできる”ミニワンピで美脚見せ
もえのは「ぴんくこーで」とつづり、写真を投稿。ハート型のボタンと、フリルのついた大きめの襟に、袖口が広がったピンク色のワンピースに茶色のブーツを合わせた姿を公開している。更に着用したワンピースについて「可愛くて大食いできるお洋服ほんまに貴重」と続け、大食いとお洒落を両立することの難しさを明かした。
この投稿に「可愛すぎる」「ぴんくこーで最強」「天使すぎる」「大食い仕様の可愛いワンピース素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
