渡辺直美「でか玉ねぎ8玉くらい届いて大慌て」生姜焼き＆味噌汁に使用した久々自炊ショットに「あるあるで親近感」「美味しそうな焼き加減」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】お笑いタレントの渡辺直美が5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳お笑いタレント「美味しそうな焼き加減」でか玉ねぎ8玉消費するための生姜焼き＆味噌汁
渡辺は「ネットスーパーで買い物したらでか玉ねぎ8玉くらい届いて大慌て笑笑」と報告。「生姜焼きと味噌汁にぶち込みまくった笑笑 久々の自炊生活」と明かした。写真には、玉ねぎがたっぷり入った生姜焼き、味噌汁、白米が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「生姜焼き美味しそうな焼き加減」「玉ねぎ8玉は笑う」「ネットスーパーあるあるで親近感」「バランス良い献立」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺直美、大量の玉ねぎに「大慌て」
◆渡辺直美の久々の自炊報告に反響
