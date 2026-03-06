元モー娘。「念願のシールランチ会」報告 大量コレクションに「見てるだけでワクワクする」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】元モーニング娘。の新垣里沙が3月5日、自身のInstagramを更新。自作のシール帳を公開し、反響が集まっている。
【写真】37歳元モー娘。「見てるだけでワクワクする」懐かしのキャラ多数の圧巻シール帳
新垣は「念願の シールランチ会したぁ」とつづり、写真を投稿。キャラクターがあしらわれたシール帳が複数並んだ光景に「シール大量で見てるだけでも ワクワクキラキラしちゃった」と喜びをつづっている。またシール交換の様子を写したチェキなども合わせて公開し、楽しい時間を過ごした様子がうかがえる。
この投稿に「素敵な時間」「シール交換羨ましい」「シール帳見たい」「楽しそうで癒される」「見てるだけでワクワクする」「大人になってもこういう時間を大切にしてて良いなぁ」「純粋に楽しんでるのが伝わってきてほっこりしました」などと話題となっている。（modelpress編集部）
