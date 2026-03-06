アイスを好きなだけ盛り付け!　期間限定「バニラモナカジャンボ presents コンビネーションバニラスタジオ」オープン【森永製菓】

森永製菓は、3月13日(金)〜15日(日)の3日間限定で、「バニラモナカジャンボ presents コンビネーションバニラスタジオ」を東京･渋谷の道玄坂にオープンする。

パリパリ食感のモナカにバニラアイスを挟んだ商品「バニラモナカジャンボ」を通じて、「コンビネーションバニラ」を体感できる期間限定ショップとして展開する。

同社は、バニラアイスにビスケット･コーン･もちなど食感の異なる素材を組み合わせることで、バニラアイスをよりおいしく楽しめる商品を「コンビネーションバニラ」と定義。

なめらかさを味わうのが王道とされるバニラアイスに、異なる食感の素材と組み合わせることで、五感を刺激しながら、バニラアイスの魅力を一層引き出せるとしている。

イベントでは、「バニラモナカジャンボ」のモナカに自分でアイスを盛り付けて楽しむなど、限定ショップでしか味わえない体験を提供する。

〈イベントの概要〉

イベントではまず、アーモンドを練り込んで洋菓子風に仕上げた「バニラモナカジャンボ」のモナカ単体を提供。出来立てのようなパリパリ食感と香ばしさを味わえる。

バニラアイスは別提供し、参加者はアイスを“好きなだけ”盛り付け可能。「バニラモナカジャンボ」の特徴であるアイスクリーム規格のコクのあるバニラアイスを、本イベント限定でソフトクリーム仕立てにしており、特別仕様のアイスが楽しめる。

さらに、モナカと組み合わせて味わうことで、食感と風味のコントラストによる「コンビネーションバニラ」を体験できる仕掛けだ。

イベント参加費は無料で、参加には予約が必要となる。森永製菓ジャンボの公式LINEアカウントで事前予約を受付中。申込み後、電子整理券が発行される。1人1回までで、定員に達し次第、受付終了。なお、小学生以下の子どもは保護者の同伴が必要となるが、1人まで整理券なしで同伴入場できる。

〈実施概要〉

開催日: 2026年3月13日(金)〜 15日(日)

開催時間 : 11:00〜19:00

開催場所 : ZeroBase渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-5-8)

参加費: 無料

参加方法: LINEを使用した事前予約制

(森永製菓ジャンボ公式LINEアカウントにて受付中)

特典: ハッシュタグ投稿でジャンボオリジナルシールをプレゼント

■「森永製菓ジャンボ公式LINEアカウント」

