【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

ブシロードは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にて「PalVerse ホロライブ」のデコマス、原型を展示している。

ブシロードの「手のひらサイズの新世界」をコンセプトとしたデフォルメフィギュア「PalVerse」シリーズで、ホロライブのメンバーが立体化。さらに、パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズ「palverse pale」でも展開される。

(C) COVER