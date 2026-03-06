野口五郎、コンサートの2時間前に母親が息を引き取っていた 終演後に事実を知るも…家族に感謝「よくだましてくれたと」
歌手の野口五郎（70）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。母・伊代子さんとの別れを語った。
【写真】「お母さまの手、とても綺麗ですね」「素敵」“親子ショット”披露の野口五郎
15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。この日は『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返った。
2025年2月に98歳で亡くなった伊代子さん。息を引き取ったのは野口のコンサート初日の開演、約2時間前のことだったという。しかし、前日に野口は妻に「もし母親に何かあったとしても、コンサートが終わってから伝えてほしい」とお願いしていたために、母の訃報を知ったのは無事にコンサートを終えた後だった。
野口の子どもたちも訃報を知りながら、父に悟られないよう普段通りに接していた。その事実を知った野口は子どもたちに「よくだましてくれたと。よく黙っててくれた。よくやった。」と感謝を伝え、ハグしたことを振り返った。
