星野源、韓国風メイク＆スタイルのショットに「誰かと思った」「目力も強め よい！！」反響
シンガー・ソングライターの星野源（45）が、6日までに自身のXを更新。韓国の雑誌に掲載されたショットを公開し、反響を集めている。
【画像】「誰かと思った！」デニムコーデ＆韓国メイクの星野源
投稿で「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！ぜひチェックしてくださいね」と呼びかけ。上下デニムにモードなジャケットをはおり、韓国風メイクを施した写真を公開。同誌の写真とインタビューがウェブでも公開されているとし、リンクも紹介した。同誌のインスタグラムでも公開されている。
この投稿に「とても素敵です！」「誰かと思った 髪の毛ストレートなの新鮮」「メイクも韓国風のメイクっぽいですね！」「今までにないスタイリングでとても素敵です」「くりんくりんじゃない源さんだー！目力も強め よい！！すき！！！！」「そ、そ、そ、そそそそんなにボタン外しちゃってーーーーーーーーーーん」「翻訳して読みました。めちゃくちゃかっこよかったです」などのコメントが寄せられた。
【画像】「誰かと思った！」デニムコーデ＆韓国メイクの星野源
投稿で「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！ぜひチェックしてくださいね」と呼びかけ。上下デニムにモードなジャケットをはおり、韓国風メイクを施した写真を公開。同誌の写真とインタビューがウェブでも公開されているとし、リンクも紹介した。同誌のインスタグラムでも公開されている。