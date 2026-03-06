◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた決戦が正式にアナウンスされた。

ともに32戦全勝で、史上最多世界戦27連勝中の井上尚弥が4階級制覇、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷が3階級制覇。リング誌選定パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で井上尚は2位、中谷は7位で、究極の全勝対決に海外の注目度も高い。井上尚がルイス・ネリ（メキシコ）を沈めた24年5月以来2年ぶりの東京ドーム開催と、最高の舞台も用意された。

ネットでは「時は来た！」「鳥肌が立った」「最後に立ってるのはどっちなんだろう」「地上波でやらないのが残念」「これは夢か？」などの声が上がった。