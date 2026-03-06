ボクシング・スーパーバンタム級世界４団体統一王者の井上尚弥（３２）（大橋）が５月２日、東京ドームで中谷潤人（２８）（Ｍ・Ｔ）と防衛戦を行うことが６日、発表された。

戦績は、井上尚が３２戦全勝（２７ＫＯ）で、中谷は３２戦全勝（２４ＫＯ）。無敗同士の強打者による夢の対決が、ついに実現する。

中谷は同級で世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）１位で、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）では３位（１、２位は空位）。フライ、スーパーフライ、バンタム級に続く４階級制覇を目指す。井上尚は、４団体王座の７度目の同時防衛がかかる。

東京都内で行われた記者会見で井上尚は「２人が激突する歴史的瞬間を見てほしい」と語り、中谷は「成長した姿を見せ、必ず世界チャンピオンになる」と力を込めた。

井上尚の弟でＷＢＣバンタム級王者の井上拓真（３０）（大橋）が、同級４位・井岡一翔（３６）（志成）との初防衛戦に臨むことも合わせて発表され、ダブル世界戦となる。

井岡はミニマム、ライトフライ、フライ、スーパーフライ級に続く日本男子初の５階級制覇に挑む。

井上拓は「自分がレジェンド（伝説的な名選手）をどう攻略して勝つかを見てほしい」と語り、井岡は「チャンピオンに返り咲き、５階級制覇を成し遂げたい」と述べた。