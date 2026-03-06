CNPC、7年ぶりにA株時価総額のトップに復帰―中国

A株で中国企業時価総額上位ランキングのトップ3の銘柄がこのほど入れ替わりました。上海証券取引所の発表によれば、中国石油天然気集団（CNPC）の時価総額が2兆1400億元（約49兆円）を超え、時価総額の第1位になりました。CNPCのA株は3月4日、0．68％上昇して13.24元（約300円）に達し、2009年以来の最高値になりました。

CNPCが前回にA株の時価総額のトップになったのは2018年10月でした。当時は中東情勢が不安定である影響を受け、さらに米国がイランとベネズエラを対象に相次いで制裁を実施しました。また、貿易戦争が引き起こされたため、国際原油価格は上昇を続けていました。それに伴い、CNPCの株価は急上昇しましたが、その後の国際原油価格の下落で、時価総額のトップから転落しました。A株の時価総額トップは2019年以降、中国工商銀行（ICBC）と貴州茅台酒が競い合う状態でした。2025年8月6日には中国農業銀行（ABC）が初めてA株の時価総額トップになり、取引日136日間連続で第1位を維持しました。

最近では中東情勢の影響により、国際原油価格が上昇しています。A株の石油関連セクター銘柄の株価は3月2日にいずれも急騰し、CNPC、中国石油化工（シノペック）、中国海洋石油（CNOOC）の中国の主要石油会社の3銘柄はいずれもストップ高になりました。うちCNPCの株価は過去最高値を更新し続け、ここ11年で初めて13元（約300円）を超えて、上場19年目における10回目のストップ高になりました。（提供/CGTN Japanese）