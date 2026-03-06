『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS）が、本日3月6日19時より2時間スペシャルで放送。“最強の運試し企画”2本立てのシンガポールスペシャルとしてオンエアされる。

今回は、スタジオゲストとして椎名桔平、池田美優が出演。動物が大好きな佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する“ポケマルマスター”を目指す企画第3弾がオンエア。今回は初の海外ロケとして、シンガポールへ向かう。

ロケゲストとして、佐久間と共に照英も登場。シンガポールに生息する幻の激レア動物を追う。まさに“運が試される”企画だが、佐久間も「ポケマルは海外だな！」と今回は自信満々の様子に。さまざまな場所で“ポケマル”探しに奮闘するなか、日本では絶対に見ることのできない超貴重な映像を続々ゲット。これには、大の犬好きだという椎名と28匹のペットを飼っている動物大好きの池田も大感激。果たして、初の海外ロケでどんな“ポケマル”をゲットすることができたのか。

さらに、世界を目指すSnow Manの運気を上げるべく、世界のスピリチュアルを検証する新企画『スピスピツアー』が始動。深澤辰哉と渡辺翔太が、シンガポールのパワースポットとして知られる世界最大級の噴水“富の泉”や縁起担ぎの伝統儀式など、さまざまスピリチュアルを体験する。

そんななか、深澤の体にまさかの異変が。さらに、シンガポールのレジェンド占い師にSnow Manメンバーの運気を占ってもらう展開も。その鑑定結果が当たっているかを検証すべく、スタジオでは禁断の“スピ検証”も行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）