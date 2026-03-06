栗山英樹元監督に感謝「WBCがなければ」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表は6日、豪州代表と戦った。試合前にはパベル・ハジム監督が取材に応じ、「WBCという舞台がなければ、私たちは何者でもありませんでした」と1人の日本人に感謝した。

日本とチェコの野球の交流は2023年の前回大会以降急速に深まった。ロッテが提携したり、今オフには荻野貴司外野手（元ロッテ）、宇草孔基外野手（元広島）がチェコリーグに移籍したりした。そんな中、ハジム監督が感謝したのは野球日本代表「侍ジャパン」の栗山英樹元監督だった。

栗山氏は大会終了後も2023年9月にヨーロッパ選手権を視察するなど、チェコを訪問していた。ハジム監督は「日本からのサポートは驚くべきものでした。日本野球機構（NPB）やヒデキ・クリヤマからの支援は本当に素晴らしく、私たちはまるで弟になったような気分です。私たちはサポートを感じますし、守られていると感じます。それがチェコの野球を加速させてくれました」と語った。

さらに「本当に、本当に感謝しています。今回の大会を開催してくれることに感謝しています。WBC（という舞台）がなければ、私たちは何者でもありませんでした」と何度も感謝の言葉を続けた。（Full-Count編集部）