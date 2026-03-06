5月にカムバック控えるCORTIS、4・20にタイトル曲の音源を先行公開
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、5月4日にThe 2nd EP『GREENGREEN』をリリースする。それに先立って、4月20日午後6時にタイトル曲の音源を先行公開することを発表した。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
The 2nd EPには『NBA Crossover concert series』のヘッドライナー公演を通じてサプライズ公開された新曲「YOUNGCREATORCREW」も収録される。同曲は初披露からわずか10日間で、TikTokにて音源の一部やダンスを活用した動画が1万件以上投稿されるなど、大きな注目を集めている。
CORTISは2025年を代表する「最高の新人」として確固たる地位を築いた。The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、最新のサークルチャート（集計期間：2月22日〜28日）基準で累計販売数200万枚を突破。さらに、「GO!」「What You Want」「FaSHioN」も連続ヒットを果たしている。
大衆的人気を示すSNS指標も圧倒的である。6日午前9時時点で、TikTok、インスタグラム、YouTubeの公式チャンネルのフォロワー数はそれぞれ970万人、1018万人、322万人を記録。特にインスタグラムアカウントは、開設からわずか6ヶ月でフォロワー1000万人を達成し、K-POPグループ史上最速記録を更新した。
音楽や振り付け関連のコンテンツだけでなく、彼らのファッションや撮影スタイルそのものが、世界中のZ世代・α世代の間でトレンドとなっている。今回のカムバックでグローバル音楽市場にどのような反響を巻き起こすのか、その動向に期待が高まっている。
