【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドは、プエルトリコで行われるＡ組、米国でのＢ、Ｄ組が６日（日本時間７日）に開幕する。

各チームは５日、試合会場で最終調整を行った。

Ｂ組のブラジルは２０１３年大会以来２度目の出場で、プロ野球のヤクルトで今季からヘッドコーチに就任した松元ユウイチ監督が指揮を執る。主将としてチームを引っ張った１３年大会は１次ラウンドで３連敗だっただけに、まずは初勝利が目標となる。

米テキサス州ヒューストンで５日に行われた前日記者会見にボー（西武）らとともに出席した松元監督は「チームには日系、ベネズエラ系、ブラジル出身の選手がいて、興味深い組み合わせになっている。結束は強い。コミュニケーションがよく取れていて、良い結果を出せると思っている」と意気込みを語った。

６日の初戦は、優勝候補の米国と対戦。大リーグでプレーする選手のいないブラジルにとっては厳しい相手だが、「勝つのが無理という試合はない。頭を使った野球をやっていきたい」。ヤクルトでは１７年間プレー。日本で学んだ戦い方で、強敵に挑む。（帯津智昭）