「夢グループ」所属の歌手保科有里（64）が6日までにXを更新。マスクをめぐる投稿の反響の大きさに驚きを見せた。

保科は3日夜「新幹線にて。私の前の席のおじさんが 5分に1回ものすごい咳をされてて、私の真後ろのかたじゃないから良いのですが ちょっとドキドキしてます」と書き出した。

続けて「マスクもせず、酎ハイとチョコレート食べてた 『やすくして！』ならぬ『マスクして！マスクして! お願いよ、お願いよ!』 とにかく私マスクしてます 降りる30分前に後ろの席が空いたので移動！うがい手洗いせねば」とポスト。このポストに約100件のコメントがあった。

保科は5日正午に「マスクの投稿って、結構攻撃されるんですね びっくりしました」と本音を吐露。

「効果は100％あるなんて思ってません ドキドキしたなんて書くと 異常者扱い いやいや、大げさに取らないで 私の性格を解って下さってる人には解ってもらえる投稿でした」と経緯を説明。

「あの日は2時間半の新幹線の中で ず〜っと咳をされていたので。まわりの歌手の皆さんは、それはそれは私より気をつけていらっしゃるのです。あと、咳をしてる人に直接言え!とも書かれてありましたが、今の時代 逆ギレ恐し」とした上で「男性が女性を傷つける事が多くなってしまったこの世の中です。私の投稿は、おおらかにゆる〜く読んでもらえたら助かります」と投げかけた。

保科のポストに対し「保科さんは何も間違っていません」「保科さんの感覚は何も間違っていないと思います。大切な喉を、身体を守ろうする行動です、当然の対策だと思います」「歌手が喉を守りたいのは当たり前ですもんね」などと書き込まれていた。