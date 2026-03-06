AKB48の武藤小麟（おりん、25）が5日深夜、YouTube「おりんちゃんねる」で当日に世界同時発売された「ぽこ あ ポケモン」のゲーム実況を2時間半にわたって行った。

ポケモン好きで知られる小麟はピカチュウのヘッドセットで“ポケモン愛”を押し出して奮闘。今月2日に姉の元AKB48武藤十夢（31）の「とむチャンネル」を引き継いで初の生配信。3000人を超える視聴者が訪れた。

小麟は「ポケモン×スローライフゲーム。すごく楽しすぎてあっという間の時間でした。最初バタバタしてしまったり、途中でカクカクしてしまったり、トラブルもありましたが、見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。今回の配信をまた経験値にして、次回の配信をレベルアップしていくので今後のおりんちゃんねるも、お楽しみにしていてください。ありがとうございました！」と笑顔を見せた。

これにコメント欄で「生配信にトラブルはつきものです。その中でも対処できてたし、実況も上手だでした。動画も、生配信も楽しみにしてるね」「初配信おめでとうございます、頑張れ小麟ちゃん」「初生配信お疲れさまでした！今後のおりんちゃんねるに期待！」などの応援コメントが寄せられた。