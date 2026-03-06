◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）＝３月６日、美浦トレセン

先行馬が少なそうなメンバー構成で展開のカギを握る１頭のステラスペース（牡３歳、美浦・武藤善則厩舎、父レイデオロ）は、角馬場からコースを２周。持続力を生かすスタミナ型だけに、武藤調教師は「うまく立ち回って後半にペースアップするタフな流れに持ち込みたい。組み立てやすいメンバー構成になったね」と笑顔を浮かべた。

前走の京成杯は５着だったが、２走前からは中１週だった。「前走は間隔が詰まって精神的にもきつかったことを考えると、臨戦過程は今回の方が上。馬体があか抜けてきたし、急に力をつけている」と侮れない雰囲気が漂う。

ステラスペースは昨年６月の東京・芝１６００メートルでデビュー。マイル戦ではワンパンチ足りない内容だったが、距離を２０００メートルに延ばした３戦目からレースぶりが安定してきた。４戦目の新潟で初勝利を挙げると、１勝クラスは２戦目で突破。今回と同じ舞台の中山でスローペースを逃げ切っている。