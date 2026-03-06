５・２尚弥ｖｓ中谷 東京ドーム決戦！ 全対戦カード 武居由樹再起戦、田中空ｖｓ佐々木尽も…Ｌｅｍｉｎｏが生配信
プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。セミファイナルのスーパーバンタム級８回戦では、前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が昨年９月の王座陥落以来の再起戦に臨む。
興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で生配信される。
全対戦カードは以下の通り
＜メイン＞
◎世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦
４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）
＜セミファイナル＞
▽スーパーバンタム級８回戦
前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）
＜第５試合＞
▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦
王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）
＜第４試合＞
▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦
王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）
＜第３試合＞
▽フェザー級１０回戦
阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）
＜第２試合＞
▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦
王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）
＜第１試合＞
▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦
王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）