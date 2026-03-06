全身の筋肉に正しい負荷をかける、普段の移動を最高のトレーニングに変える方法【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

【大腰筋の秘密】正しい歩き方が体力をどんどんアップさせる

筋肉が硬くなり、あちこちが痛むようになると、次第に動きがギクシャクしてきます。使える筋肉だけで帳尻を合わせるため、動きが制限されてしまうからです。

歩幅は狭くなり、スピードも落ち、股関節の下だけを動かした、トボトボとした印象になります。省エネと言えば聞こえはいいのですが、それでは筋肉に負荷がかからず、衰えていくのは避けられません。

大腰筋ウオーキングは、全身を連動させたダイナミックな歩き方です。筋肉にも、きちんと負荷がかかって鍛えられます。また自然と背筋が伸びるために、良い姿勢を維持するための筋肉も鍛えられます。

骨盤の硬直、歪みも解消され、全身の血行が促進されます。筋肉の硬直もほどかれ、硬直を未然に防ぐ効果も。そして、全身の筋肉を連動して使えるようになります。

普段から大腰筋ウオーキングを行えば、それだけで体力をどんどんアップさせてくれるというわけです。

【出典】『疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖』著：小池義孝／イラスト：千葉さやか(Panchro)