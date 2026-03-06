「選抜高校野球・組み合わせ抽選会」（６日、オーバルホール）

花巻東（岩手）は大会第２日第３試合で智弁学園（奈良）との対戦が決まった。

佐々木洋監督は「智弁が強いと聞いていたいので。１１番（抽選の番号）だけは引いてくれるなと思っていたが。外してほしかった。落ち込んでいます」と頭を抱えて苦笑い。相手はドラフト候補の杉本真滉投手（２年）を擁する強豪で、打線も強力だ。

くじを引いた元巨人・古城茂幸氏の次男で主将の大翔内野手（２年）は「まさか入ると思わなかったところに入ったのでビックリした。評判が高いチームなのでそういうところとやれるのは楽しみ」と興奮していた。自身もプロ注目の打者だが「（相手は）エースもいいと聞いているので、そういう投手にどれだけアプローチできるか。自分たちの実力がどれほどのものか楽しみでもある」と武者震い。

しかし、隣で聞いていた佐々木監督は思わず「なにが力を試すんだ…。あんないっぱい（別のブロックが）空いていたのに。１１番だけ外してくれと思っていたのに」と嘆き節。すると古城も「自分もまさか引くとは」と本音を漏らした。監督は「おれだってまさか引くと思わなかったよ。まずはＹ（別のブロック）に行くと思っていたら。そこ来るかと。よろしくお願いしますよ！」と主将の打棒で初戦突破を願った。

同監督によると今冬は、豪雪のため屋外での練習が１日しかできなかったという。しかし「木製バットでも（外野へ）運べるような力を作ろうと、体作りに力を入れた。ウエートに時間をかけた。体が大きくなっていると思う」と打力アップに手応えを感じているという。好投手との対戦に注目が集まりそうだ。