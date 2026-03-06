清水あいり、“週末婚”を選択した理由「そのままいかへん？みたいな感じでスタートして…」
タレントの清水あいり（33）が、5日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『私が愛した地獄』（毎週木曜 深2：36）に出演。週末婚を選択した理由を語った。
番組では、清水とぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、3時のヒロイン・かなでがラブホテルでトークを展開。恋愛や交際などをテーマに繰り広げた。
3人の中で唯一の既婚者である清水は「いまだに結婚してたことに、そうやしてたってなっちゃうくらいあんまり覚えてないかも」と明かした。
その理由について「突然環境が変わるっていうのも苦手だから週末婚っていう形にして」と、同棲はせず結婚前と変わらない生活をしていることを伝えた。
また、「同棲を元々もしてなかったから。離れて暮らしてたし、そのままいかへん？みたいな感じでスタートして。結婚した感じもなくて。そんなに変わってへんっていうのが結婚して良かったなと逆に思えるのかな」と語った。
