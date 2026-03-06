◇NBA ブルズ105ー103サンズ（2026年3月5日 フェニックスアリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が5日（日本時間6日）に敵地サンズ戦で3戦連続ベンチ入り。第1Q途中から2戦ぶりに出場した。ダンクシュートを演出した鋭い速攻ワンパスなど4アシスト2リバウンドをマーク。チームも何とか逃げ切って勝利を飾った。ブルズがサンズに勝利するのは19年3月18日以来、約7年ぶりとなった。

この日からブルズは敵地5連戦。主力のケガの影響で河村も帯同して、3戦連続のベンチ入りとなった。第1Qから出場機会が訪れた。残り1分46秒からコートに立った。得点は残せなかったが、積極的にリバウンド争いにも参戦した。

第2Qも引き続き出場。開始早々の初アシストを記録。残り10分2秒でトレイ・ジョーンズのフローターショットを演出した。残り9分25秒でベンチに下がった。

第3Qは出場機会がなかった。最終Qはスタートから出場。開始早々にガ−ション・ヤブセレのレイアップシュートを演出して、後半初アシストを記録。残り9分19秒には自らディフェンスリバウンドを奪うと、そのままワンパスで速攻のダンクシュートをアシストした。現地実況・解説も「フェニックスでもユウキマニア！」と大絶叫していた。残り6分28秒でベンチに下がった。試合後には仲間たちと勝利の喜びを爆発させていた。

河村は9分52秒出場。4アシスト2リバウンドを記録。シュートは3Pシュートを1本放ったものの失敗に終わった。