見取り図・盛山の“恥ずかしい”NSC入学願書公開！「これチャップリンの履歴書？」

3月5日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結。NGなしのトークを繰り広げた。

デビュー前にそれぞれが養成所に提出した入学願書が公開されると、スタジオには笑いとイジりの声が…。

【映像】見取り図リリー、ジャンポケのNSC入学願書も公開

今回は「祝デビュー20年目 同期集結NGナシで20の質問」と題し、見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブクロ、ジャングルポケット・太田博久＆おたけ、ランジャタイ・国崎和也＆伊藤幸司が出演。

2007年にデビューした4組の当時の写真が紹介されると、あまりの若さに一同から思わず叫び声が上がる。特に現在とはまったく異なる盛山の風貌に、森田は「盛山そうやったわ！」と懐かしそうだった。

一方、ランジャタイだけは今とほとんど変わらず、「昨日の写真だよね？」と笑われていた。

さらに、2006年に養成所へ応募したときの入学願書も公開。「こんな個人情報流、出しちゃだめだろ」などとツッコみつつ、一同興味深そうにそれぞれの願書を読んでいく。

すると盛山が自身のNSCへの願書を読みながら、「やば！俺、趣味“人間観察”って書いてるよ」と恥ずかしそうに頭を抱える。

「だせえ！」と笑いが起こるなか、「私は何をしているときも笑いに変えて考えてしまうくらい、頭の中が笑いで一杯です」という盛山の自己PR文を声に出して読み上げた森田は「これチャップリンの履歴書？」とイジっていた。