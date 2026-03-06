テルモ<4543.T>は大幅続伸している。５日、京都大学ｉＰＳ細胞研究財団との共同研究が日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の２０２５年度「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業（再生医療・細胞治療次世代製造技術開発）」の採択を受けたと発表した。共同研究ではテルモの細胞増殖システム「Ｑｕａｎｔｕｍ Ｆｌｅｘ」（カンタムフレックス）を使用してｉＰＳ細胞を安定的かつ効率的に製造する標準的なプロセスや手法の確立を目指すとしており、材料視した買いが集まっている。



京都大学ｉＰＳ細胞研究財団は２０１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥氏が理事長を務める。従来ｉＰＳ細胞の培養は専門家が複雑な手順に基づき手作業で実施しており、ｉＰＳ細胞の量産において莫大な時間や費用がかかることや、作業者によって品質にばらつきがあることなどが課題となっている。



出所：MINKABU PRESS