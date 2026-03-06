RIIZE SHOTAROとHIPHOPダンサー KYOKA（RUSHBALL）によるダンスセッションムービーが公開された。

本映像は、トヨタ自動車株式会社が株式会社STARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.』の中の取り組みのひとつ“HIACE DANCE SESSION”の最新ムービー。マットブラックのハイエースを舞台に、“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信している。

SHOTAROとKYOKAは今回初共演。装飾的な演出やライティングを極限まで削ぎ落とし、ダンサーの表現とハイエースの魅力を最大限に活かした映像となっている。

ダンスの振付はKYOKAが中心となり制作。振付を手がけるにあたり、「普段見ることができないようなSHOTAROのダンススキルをいかに引き出せるかを意識した」とKYOKAは語っており、しなやかで繊細な動きと力強さを感じさせる動きのコントラストが印象的なダンスに仕上がっている。ハンドルを回すような遊び心のある振付や、本作が初共演ながらも息のあったペアでのダンスパートなどが見どころだ。

また、本作では車内でのダンスシーンに加え、車内のフロントガラス越しに2人を撮影するなど、ハイエースをより一層活かした撮影にも挑戦している。

さらに、本日公開されたダンスセッションムービーの裏側を収めたメイキング映像が、後日トヨタドライバーズチャンネルにて公開されるほか、トヨタの公式SNSではスチールやダンス映像の公開も予定。「10代の頃の童心に返ったような気持ちでこの企画に参加できた」と語る2人とハイエースが作り出す世界観を楽しめるという。

・SHOTARO コメント

KYOKAさんと初共演でしたが楽しい時間で撮影もあっという間でした。TOYOTAのダンス企画にはじめて参加させてもらい、新しいダンススタイルにも挑戦できてとてもいい経験でした。

・KYOKA コメント

今回初の共演とは思えないくらい、良い空気感で踊れてると思います！是非SHOTAROくんの真っ直ぐなダンスをご堪能あれ！

（文＝リアルサウンド編集部）