福田翔生が2ショット写真で入籍発表!! 湘南から昨夏欧州移籍「僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように」
ブレンビーのFW福田翔生が6日、入籍したことを発表した。
24歳の福田は東福岡高出身で、FC今治とY.S.C.C.横浜でのプレーを経て2023年8月にJ1の湘南ベルマーレに加入。2年目はJ1で10得点を記録すると、昨年7月にデンマークのブレンビーへ完全移籍した。海外挑戦1年目の今季はここまで公式戦17試合4得点。年明けからは離脱が続いていたが、1日に行った直近の試合で復帰を果たしている。
そうしたなかで福田はインスタグラム(@sho.fukuda10)を通じて入籍を発表。夫婦揃ってのユニフォーム姿の2ショット写真とともに「僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります!皆様、これからも温かいご声援をよろしくお願いします!」と決意を伝えた。
