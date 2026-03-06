¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤Ç¤µ¤ß¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤º¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤é¤¯¤¬¤­Ä¢¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤­¤Ä¤Í¤Î¤ªÍ§Ã£¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¿©¤¤¤·¤óË·¡¢¿´Í¥¤·¤¤¤­¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¡£°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤º¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£

¾¯½÷¤È¤­¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤Ú¤ó¤Ú¤óÁð¤Î¤á¤áÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤­¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

CHARACTER


¢£¾®Ä»¤µ¤ó¤ÎÂðÇÛÊØ

ÂðÇÛÊØ


¢£¥¯¥¢¥Ã¥«¥ï¥é¥Ó¡¼¤Î¤ªÊì¤µ¤ó

º£¤ª¥µ¥¤¥Õ½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í


Ãø¡á¤Ú¤ó¤Ú¤óÁð¤Î¤á¤á¡ú¡¿¡Ø¤­¤Ä¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¡Ù