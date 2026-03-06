Snow Manの目黒蓮が主演を務める劇場版『トリリオンゲーム』が、2月27日よりPrime Videoで独占見放題配信を開始。これにあわせてPrime Videoの公式SNSが更新され、場面写真が公開され、注目を集めている。

■目黒蓮×佐野勇斗の“最強バディ”ショット公開

投稿では、目黒蓮と佐野勇斗が共演する劇場版『トリリオンゲーム』について紹介。破天荒で野心家のハルと、気弱で真面目なガクという正反対のふたりが、巨大なマネーゲームに挑む物語であることが伝えられている。

公開された場面写真では、目黒がペイズリー柄のジャケットに蝶ネクタイを合わせたタキシードスタイルで、ポケットに手を入れながら笑顔を見せている。

隣にはメガネをかけた佐野がフォーマルな装いで立ち、こちらも笑顔を浮かべた姿が収められている。対照的なキャラクターを演じるふたりの並びが印象的なショットとなっている。

また投稿では「正反対、でも最強のバディ」と紹介されており、凸凹コンビの固い友情が劇場版でも描かれることが示唆されている。

作品の世界観を感じさせる場面写真に、ファンからは「ハルガク最高すぎる」「このジャケットを着こなせる目黒くんやっぱり華があるな」「かっこいい」「またハルに会いたくなっちゃった」といった声が寄せられている。

■目黒蓮＆佐野勇斗のソロショットも公開

Snow Man

