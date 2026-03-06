『BRUTUS』編集長の田島朗がInstagramを更新。嵐の新曲「Five」の配信開始に触れながら、過去に嵐が表紙を飾った『Hanako』の写真を公開し、当時の思い出を振り返った。

【画像】嵐『Hanako』表紙ビジュアル（全2枚）／嵐「Five」ジャケット写真／【動画】嵐「Five」MV

■嵐が表紙を飾った『Hanako』30周年記念号を振り返る

投稿では、2018年に『Hanako』の編集長を務めていた当時を回想。創刊30周年記念号の表紙を、ぜひ嵐の5人に飾って欲しいとオファーし、実現したことを明かした。

公開された表紙ビジュアルには、花屋の入り口のような場所で、デザイン違いのスーツ姿の嵐の5人が大きな花束を手にして笑顔で並ぶ姿が収められている。

さらに、その後『Hanako』のSDGs特集で嵐と仕事をともにしたことにも触れており、2020年12月号の表紙では、クリスマスを思わせる草花で作られたトナカイ型のオブジェを背景に、嵐の5人が白を基調とした衣装で横一列に並んで座るビジュアルも紹介。「あの頃の経験が今の仕事にも生かされている」と感謝の思いをつづっている。

嵐の新曲「Five」を聴きながら当時を思い出したという投稿には、嵐のファンから「すてきな思い出を共有していただきありがとうございます」「持ってます」「５人の笑顔が特別に素敵」「みんなかっこいい」「スーツに花束とても斬新」「ナチュラルで素敵」「センス良い」「今も宝物の1枚です」といった声が寄せられている。

■嵐「Five」ジャケット写真

■嵐「Five」MV