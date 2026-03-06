『ばけばけ』“錦織さん”吉沢亮、次週予告に登場！後ろ姿にネット歓喜と心配が交錯「弱々しい…」「複雑な気持ち…」

『ばけばけ』“錦織さん”吉沢亮、次週予告に登場！後ろ姿にネット歓喜と心配が交錯「弱々しい…」「複雑な気持ち…」