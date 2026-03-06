『ばけばけ』“錦織さん”吉沢亮、次週予告に登場！後ろ姿にネット歓喜と心配が交錯「弱々しい…」「複雑な気持ち…」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第110回）が6日に放送され、次週予告で錦織（吉沢亮）の後ろ姿が映し出されると、ネット上には「心配」「弱々しい…」「複雑な気持ち…」といった反響が寄せられた。
【動画】錦織（吉沢亮）が登場する第23週予告編
半年が過ぎ、トキ（高石）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）はお百度参りへ行き、司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は家の柱に向かって相撲の稽古の要領で“鉄砲”を打つ。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子どもが産まれる。
その後、ヘブンが出産を終えたトキのそばへ。ヘブンが笑顔で「トキサン、スバラシ」と労うと、布団に横たわるトキも笑顔で「ありがとう…」とつぶやくのだった…。
そんな第110回の本編が終わると、番組は9日からスタートする第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の予告編へ。その中では、ヘブンが錦織のもとを訪ねる様子が描かれていて「ニシコオリサン！」と元気にあいさつするヘブンと対照的に、錦織は静かに姿を見せる。ヘブンが戸惑いの表情を浮かべながらも「ゴブサタ…ニシコオリサン」と頭を下げると、錦織はか細い声で「ご無沙汰しております…」とささやく。
予告編では後ろ姿のみの登場となった錦織に対して、ネット上には「久しぶりの錦織さん!!」「来週ついに！」「次週、錦織さんくるー！」などの期待が集まる一方、錦織が第95回のラストで喀血していたことから「元気なさそうで心配…」「背中だけで弱々しい…」「錦織さんの姿を早く見たいけど見たくないような複雑な気持ち…」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【動画】錦織（吉沢亮）が登場する第23週予告編
半年が過ぎ、トキ（高石）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）はお百度参りへ行き、司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は家の柱に向かって相撲の稽古の要領で“鉄砲”を打つ。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子どもが産まれる。
そんな第110回の本編が終わると、番組は9日からスタートする第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の予告編へ。その中では、ヘブンが錦織のもとを訪ねる様子が描かれていて「ニシコオリサン！」と元気にあいさつするヘブンと対照的に、錦織は静かに姿を見せる。ヘブンが戸惑いの表情を浮かべながらも「ゴブサタ…ニシコオリサン」と頭を下げると、錦織はか細い声で「ご無沙汰しております…」とささやく。
予告編では後ろ姿のみの登場となった錦織に対して、ネット上には「久しぶりの錦織さん!!」「来週ついに！」「次週、錦織さんくるー！」などの期待が集まる一方、錦織が第95回のラストで喀血していたことから「元気なさそうで心配…」「背中だけで弱々しい…」「錦織さんの姿を早く見たいけど見たくないような複雑な気持ち…」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」