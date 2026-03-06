『鉄コン筋クリート』公開20周年！ 5.8より2週間限定でリバイバル上映決定
二宮和也と蒼井優のがダブル主演を務め、STUDIO4℃が制作した松本大洋原作のアニメ映画『鉄コン筋クリート』の劇場公開20周年を記念し、2週間限定で全国リバイバル上映されることが決定。併せて、予告編が解禁された。
【動画】主人公のクロとシロを二宮和也と蒼井優が演じたアニメ映画『鉄コン筋クリート』予告編
累計130万部数突破の松本大洋による同名の人気コミック、『ゴジラ-1.0』のモンタージュ監修を務めるなどVFXの先駆者として知られるマイケル・アリアス監督が、原作の世界を奇跡のクオリティで映像化。日本アニメ界の最高峰STUDIO4℃が制作した本作。
当時最先端の3DCG技術と、昔ながらの手書きアニメーションを併用した質の高い映像演出が生み出す、かつてないドライブ感と飛翔感あふれる映像は、今なお新鮮な驚きとワクワクを与えてくれる。
義理と人情とヤクザの“地獄”の街・宝町を根城に自由に飛び回る「ネコ」＝2人の少年「クロ」と「シロ」。2人は支えあいながら生きていくが、「ネズミ」と呼ばれるヤクザ達の介入により、再開発という名目の暴力と退廃が押し寄せる。
3人組の殺し屋の存在、光り輝く“子供の城”建設計画…。宝町の運命とともに、二人の運命も大きく動かされることになる。彼らは変わりゆく宝町で、生き抜くことができるのか？
主人公のクロとシロ役を演じるのは、二宮と蒼井。さらに伊勢谷友介、宮藤官九郎、田中泯、大森南朋、岡田義徳、本木雅弘といった実力派俳優がサイドを固め、宝町に生きる個性的なキャラクターたちに命を吹き込んだ。
主題歌「或る街の群青」はASIAN KUNG‐FU GENERATIONの初書き下ろし楽曲。名台詞も織り込まれた歌詞など、ストーリーにシンクロする楽曲は、本作の象徴とも言える一曲。さらに、劇伴音楽にはUKテクノの重鎮Plaidが参加。松本大洋作品が作り出す独特の世界観や疾走感を盛り上げる。
なお、リバイバル上映にあたりオリジナルの入場者特典の配布も実施予定。
映画『鉄コン筋クリート』は、5月8日より2週間限定でリバイバル上映。
