佐久間大介、激レア動物を追う「ポケマル」企画で初海外ロケ！ 『それスノ』シンガポールSPが3月6日放送
今夜3月6日19時からの『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）は、“最強の運試し企画”2本立てで2時間にわたって送る初のシンガポールスペシャル。スタジオゲストに椎名桔平、池田美優（みちょぱ）を迎える。
【写真】マーライオンをバックに笑顔の深澤辰哉＆渡辺翔太
動物大好き・佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画は、第3弾で念願の初海外ロケが実現。ゲストの照英と共に、シンガポールに生息する幻の激レア動物を追う。まさに“運が試される”企画だが、 佐久間も「ポケマルは海外だな！」と今回は自信満々の様子？
さまざまな場所で「ポケマル」探しに奮闘する中、日本では絶対に見ることのできない超貴重な映像を続々ゲット。これには、大の犬好きだという椎名と28匹のペットを飼っている動物大好きのみちょぱも大感激。果たして、初の海外ロケでどんな「ポケマル」をゲットすることができたのか？
世界を目指すSnow Manの運気を上げるべく、世界のスピリチュアルをガチ検証する新企画「スピスピツアー」が始動。深澤辰哉＆渡辺翔太は、シンガポールのパワースポットとして知られる世界最大級の噴水「富の泉」や縁起担ぎの伝統儀式など、さまざまスピリチュアルを体験。すると、深澤の体にまさかの異変が…？
さらに、シンガポールのレジェンド占い師にSnow Manメンバーの運気を占ってもらうことに。その鑑定結果が当たっているかを検証すべく、スタジオでは禁断の「スピ検証」も。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて3月6日19時放送。
