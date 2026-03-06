プロボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、発表された。拓真は昨年１１月に獲得した王座の初防衛戦。井岡が勝てば、日本男子初の世界５階級制覇となる。

同興行のメインイベントでは、拓真の兄で世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の挑戦を受ける。

拓真は昨年１１月２４日、トヨタアリーナ東京で行われたＷＢＣ同級１位・那須川天心（帝拳）との王座決定戦で３―０の判定勝利を収め、１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを果たした。ＷＢＡ同級王者時代の２４年５月６日にも東京ドームのリングに上がり、石田匠（井岡）に判定勝ちして２度目の防衛に成功している。今年２月の２０２５年優秀選手表彰式で技能賞を受賞し、今後について「一番は統一戦がやりたい。それがかなわないのであれば、ファンが望むようなワクワクするようなカードをやっていきたい」と話していた。

対する井岡は、昨年大みそかに大田区総合体育館でバンタム級転向初戦となるＷＢＡ同級挑戦者決定戦に臨み、マイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）に４回ＫＯ勝ち。リング上で「井上拓真チャンピオンに挑戦させていただきたい。来年５月、井上尚弥選手と中谷潤人選手がドームで試合すると聞いている。そこで僕たちも盛り上げられたら」と拓真を“逆指名”。試合後の会見で「東京ドームに立てて、５階級制覇を決められたら最高じゃないですか。舞台は整い過ぎじゃないですか」と話していた。

拓真の兄・尚弥は、中谷戦後にフェザー級に転向し、５階級制覇を目指すことが濃厚。拓真にとっては、兄より先に井岡に偉業を達成されることをストップする一戦でもある。

戦績は井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け、拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗。