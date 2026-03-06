日本ボクシング史上最高のスーパーファイトが実現する。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。また尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。東京ドームでのボクシング興行は、尚弥―ルイス・ネリ（メキシコ）が行われた２０２４年５月６日以来となる。

ともに３２戦全勝。世界４階級制覇王者の尚弥は、ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で２位につける。世界３階級を制覇した中谷は、ＰＦＰ７位。世界が注目する日本人対決となる。

薄ピンク色の髪、黒のスーツ、ネクタイ姿で登壇した井上尚弥は、中谷と対面すると固い握手を交わした。尚弥は「この日を迎えられたことをうれしく思う。１年前の年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いがまず無敗であることを約束してこの日に来ました。この２人が激突する歴史的な瞬間を必ずみなさんに見てほしいと思います」と誓った。中谷は「１年間、井上選手から声をかけられて無敗でこの場所にたどりつけたので、あとは世界チャンピオンになるだけと思います。年末の試合でたくさん得るものが大きかったので、そこと向き合って成長ができている。５月２日に成長した姿をお見せするとともに、必ず世界チャンピオンになりたい」と意気込んだ。

尚弥は試合に向けて「全てを高めます」と意気込み、「そうでなければ過去最高の自分を出すことができない。過去一番の試合をします」と断言。中谷との試合には「５月２日はボクシング界にとって歴史的な日となると思う」とも口にした一方で「僕のボクシング人生においては通過点でしかない」と王者らしく淡々と語った。

スーパーバンダム転向２戦目となる中谷は「体も大きくなってアジャストしてきている。あとは戦術をチームと話し合ってこれから自分自身がどれだけ体現できるかを楽しみながら仕上げていきたい」と試合を待ち望み「僕のキャリアにとっても一番大きい戦いになると思っている。勝利して必ず世界チャンピオンになりたい」と意気込んだ。

昨年３月３１日に行われた２０２４年優秀選手表彰式の壇上で、井上が「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と宣戦布告。中谷も「やりましょう」と呼応した。

昨年１２月２７日には、サウジアラビア・リヤドでの興行で初競演。井上はＷＢＣスーパーバンタム級１位アラン・ピカソ、中谷はＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（ともにメキシコ）にともに判定勝利を挙げた。

今年２月１７日に開催された２０２５年優秀選手表彰式では、井上が「今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。みなさん、お互いの雄姿を必ず見届けてください」と明言。中谷は「ベストな選手なので、ベストな状態にして闘わないといけない」と意気込んでいた。

尚弥―ネリ戦が行われた前回の東京ドーム興行では、４万３０００人の観衆が集まった。ボクシング興行では、９０年２月に東京ドームで行われた３団体統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン―ジェームス・ダグラス戦（タイソンが１０回ＫＯ負け）の観衆５万１６００人が過去最多。日本人がメインの興行では、１９５２年５月に後楽園球場で行われた白井義男の世界フライ級王座戦（対ダド・マリノ）の４万５０００人が最多。尚弥―中谷戦には最多記録更新の期待も高まる。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。